Pubblicati i bandi per la concessione degli spazi sportivi

Il Comune di Parma, Settore Sport, ha pubblicato i bandi per la concessione degli spazi all’interno negli impianti sportivi comunali al coperto e all’interno degli impianti natatori comunali, per l’annata sportiva 2023/2024. Enti e società utilizzatrici potranno presentare domanda dal 17 maggio 2023 al 16 Giugno 2023, compilando il modulo on line sul sito del Comune di Parma nella sezione Sport, all’indirizzo https://www.servizi.comune. parma.it utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure le credenziali C.I.E. (Carta Identità Elettronica).

Se non si è in possesso di alcuna credenziale, è necessario richiedere le credenziali SPID attraverso la registrazione online sul sitohttps://www.servizi.comune. parma.it nella sezione “Credenziali SPID”, oppure utilizzare la Carta di Identità Elettronica.

Una volta in possesso delle credenziali SPID, sarà possibile compilare la domanda, collegandosi al sito:https://www.servizi.comune. parma.it sezione Sport.

Al termine della compilazione, il sistema produrrà una ricevuta, in formato Pdf, con il numero di protocollo che attesta l’avvenuto inoltro della domanda. La conferma dell’avvenuto invio della domanda avverrà attraverso una mail che il richiedente riceverà a seguito dell’inoltro della domanda stessa. La mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero di protocollo, indica che la pratica non è andata a buon fine. In questo caso sarà necessario verificare che la domanda sia stata compilata in modo corretto.

Informazioni: Contact Center del Comune di Parma, al numero 052140521, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.30, ed il sabato dalle 8 alle 13. La domanda dovrà essere relativa ad ogni singola squadra e dovrà essere debitamente firmata dal Presidente della Società.