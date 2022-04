'Pulizie di primavera': al via la seconda edizione

Ritorna anche quest’anno l’iniziativa “Pulizie di primavera” che vede coinvolti, oltre a Comune, ANAS, Provincia e Iren anche associazioni e privati cittadini nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Il progetto è stato approvato ieri in Consiglio Comunale con delibera 150/2022.

L’iniziativa, che ha riscosso grande successo lo scorso anno, è stata riconfermata anche per il 2022 e rimarca la volontà dell’Amministrazione di combattere l’incivile e deplorevole fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, problematica di impatto non solo sulla qualità della vita e sul senso di sicurezza negli spazi pubblici, ma anche sull’attrattività della città nel suo complesso.

Tutte le iniziative che hanno preso vita all’interno di questo progetto vanno ad integrarsi e ad aggiungersi agli interventi di pulizia ordinaria eseguiti regolarmente da Iren. In particolare, nel corso del 2021, si sono svolte, con grande successo e partecipazione, diverse operazioni di microraccolta e pulizia di banchine e cunette delle strade di accesso alla città ma anche pulizie di parchi e aree verdi.

Considerata inoltre l’importanza degli interventi volontari a cura dei privati, è volontà dell’Amministrazione proseguire con l’incentivazione e agevolazione dei soggetti che decideranno di prendere parte al progetto, attraverso gli strumenti di promozione e sostegno contenuti nel “regolamento di cittadinanza attiva” comunale.

L’Assessora alla Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma, Tiziana Benassi, ha dichiarato:“Dopo il successo della prima edizione - con oltre 340 sacchi raccolti colmi di rifiuti pari a 1.400 kilogrammi e 45 kilometri di fossi percorsi e ripuliti - replichiamo e proponiamo con entusiasmo anche per l’anno in corso l’iniziativa Pulizie di primavera. Istituzioni, associazioni, CCV (Consigli dei Cittadini Volontari), associazioni agricoltori e cittadini uniti e impegnati nell’obiettivo comune di ripulire le zone più esterne della città (e più prese di mira) - i fossati e le banchine stradali - dall’abbandono dei rifiuti. Quei rifiuti che vediamo passando in macchina, e che tanto ci fanno arrabbiare, che deturpano il paesaggio e inquinano l’ambiente. E’ intollerabile perché i servizi di raccolta ci sono e sono tanti, coprono le diverse esigenze anche quelle degli utenti più esigenti. Ringrazio Iren, Anas, la Provincia e tutti i volontari che si uniranno a questa straordinaria opera di pulizia per la cura del bene comune, la nostra città”.

Soddisfazione é stata espressa anche dal consigliere incaricato alle politiche agricole Sebastiano Pizzigalli che ha espresso il compiacimento del settore agricolo, auspicando che aumentino sia le iniziative volontarie sia quelle previste dall'amministrazione.

“L’arma più potente contro degrado e incuria sono i comportamenti corretti quotidiani - dichiara il Presidente della Provincia Andrea Massari -. L'impegno diretto dei cittadini per la pulizia delle strade merita sicuramente anche l'impegno della Provincia, l'azione infatti si svolge anche su alcune strade gestite dal nostro ente. Lavoriamo per ripulire quanto altri, anche se pochi, hanno sporcato.”