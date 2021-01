"Quali sono i tuoi sogni per l'anno che verrà?": inaugurata la mostra sotto i Portici del Grano

I sogni e i desideri dei bambini delle primarie e non solo, raccolti nella cassetta dei sogni ai piedi dell'albero di Natale in piazza Garibaldi sono diventati una mostra. La cassettina rossa ha rappresentato lo scrigno nel quale i più piccoli hanno depositato, per tutto il periodo delle festività, i loro disegni, le loro letterine, i desideri, i pensieri, i sogni, le attese per l’anno 2021. Sono circa 300 gli elaborati, tra testi e disegni, esposti da oggi fino al 30 gennaio sotto i Portici del Grano.

L'accesso alla mostra è libero e potremmo così condividere gli sguardi dei bambini. Il tema principale dei messaggi e dei desideri dei più piccoli rispecchia le preoccupazioni di questo ultimo anno ma ci sono anche tanti colori e parole piene di speranza per il futuro. I piccoli sognano un ritorno alla normalità fatta di abbracci, di partite di calcio insieme ai propri compagni di classe nel cortile della scuola senza mascherina, di pranzi e cena con i nonni.

"Lo sguardo dei bambini, la loro visione della realtà ci insegna sempre tanto. Dobbiamo offrire loro il nostro costante ascolto e sostegno. Qui vediamo rappresentate le loro preoccupazioni, le loro angosce ma vediamo anche la speranza che tutto possa tornare come prima superando insieme ai 'grandi' le difficoltà. I sogni e i desideri dei più piccoli ma anche quelli degli alunni e degli studenti non vanno lasciati inascoltati e questa esposizione ci permette di condividerli con tutta la città" ha detto Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma.

“In questo momento difficile – sottolineano l'assessore alle Attività produttive e Commercio Cristiano Casa e l'assessora a Educazione Ines Seletti – avevamo il bisogno di dare voce ai sogni dei piccoli e ascoltare le loro preoccupazioni. Sono stati davvero in tanti coloro che hanno consegnato la letterina o il disegno alla cassetta rossa e questo ci fa capire ancora una volta quanto sia importante coinvolgerli e ascoltarli. C'è anche tanta luce insieme a tanti colori che danno speranza e coraggio per il futuro".