Parma, è allarme sicurezza: 71esimo posto per la criminalità

Parma si piazza al 12esimo posto per quanto riguarda la qualità della vita, nella classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore. Rispetto al 2020 la nostra città perde quattro posizioni: l'anno scorso infatti era all'ottavo posto. Ad incidere negativamente sul posizionamento finale la pessima performance per quanto riguarda la voce 'Giustizia e sicurezza': Parma infatti è al 71esimo posto.

Per la ricchezza e i consumi invece è tra le prime dieci, in particolare all'ottavo posto. Al primo posto della classifica generale c'è Trieste, davanti a Milano e a Trento. Nella nostra regione la prima città è Bologna: dietro di noi i cugini reggiani che si piazzano in 19esima posizione. Parma quindi esce dalla top ten delle città in cui la qualità della vita è migliore, soprattutto a causa dei problemi di sicurezza, dimostrati anche dalle recenti azioni delle baby gang in centro storico.

La performance migliore Parma la ottiene per quanto riguarda il Saldo migratorio totale, ovvero la differenza tra iscritti e cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza (escluse nascite e decessi): si piazza infatti al secondo posto. Quella peggiore - al 105esimo posto in classifica - alla voce Sport e Covid. Come abbiamo visto sul versante sicurezza la nostra città continua a soffrire: è infatti al 71esimo posto: su questo scarso piazzamento incide, in particolare, il dato relativo all'indice di criminalità, alle rapine e ai furti in appartamento.