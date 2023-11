Qualità della vita: Parma è nella top ten al settimo posto

Parma è al settimo posto, a livello nazionale, per quanto riguarda la qualità della vita. E' la seconda città in Emilia-Romagna dopo Bologna, che si piazza al terzo posto. Rispetto al 2022 la posizione di Parma è rimasta invariata: è sempre al settimo posto. A rivelarlo è la classifica "Qualità della vita 2023" sulle città in cui si vive meglio nel bel Paese elaborata da Italia Oggi, L'indagine, effettuata in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma e giunta alla 25esima edizione

Reati e sicurezza: Parma all'88esimo posto

Male per la classifica specifica di Reati e sicurezza: Parma si piazza all'88esimo posto. Per il settore Affari e lavoro Parma è al 22esimo posto, nona invece per quanto riguarda l'ambiente, 26esima per la sicurezza sociale, 31esima per istruzione e formazione, 22esima per il sistema salute, settima per reddito e ricchezza

Una graduatoria basata sull'analisi di diversi parametri: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero. E Monza è l'ottava migliore città d'Italia. Al primo posto c’è la provincia di Bolzano, da sempre al top del “bel vivere” (era seconda nel 2022). A seguire due città metropolitane, Milano e Bologna, al 2° e al 3° posto, che migliorano e confermano la performance del 2022: erano 5° e 3° su 107. Seguono Trento e Firenze.