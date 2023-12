Qualità della vita, Parma all'11esimo posto: perde due posizioni ed esce dalla top ten

Parma si piazza all'11esima posizione per quanto riguarda la Qualità della Vita, nella classifica stilata dal Sole 24 Ore. La nostra città, che perde due posizioni rispetto all'ultima graduatoria stilata nel 2022, esce dalla top ten. Davanti a noi Bologna, che si piazza in seconda posizione e Modena, che si piazza al settimo posto. Parma è comunque la terza città in Emilia-Romagna. Dietro a noi Reggio Emilia al 16esimo posto, Piacenza al 26esimo posto e Rimini al 51esimo posto. La classifica 2023 è stilata in base al punteggio medio ottenuto nei sei gruppi di indicatori.

Gli indicatori: Parma al secondo posto per Demografia, società e salute e all'8esimo per Giustizia e Sicurezza

Tra i sei indicatori il peggiore rimane quello, come in altre classifiche, relativo a Giustizia e Sicurezza. Parma si piazza all'82esimo posto (in discesa rispetto alla classifica del 2022). La nostra città scende anche per quanto riguarda l'indicatore Ambiente e servizi (è 14esima), Cultura e tempo libero (34esima). Saliamo invece per quanto riguarda Affari e lavoro (20esima posizione), siamo al secondo posto per Demografia, società e salute (in salita) e al quarto posto per Ricchezza e Consumi (in salita). Siamo infine al 31esimo posto (in salita) per quanto riguarda l'indice della parità di genere.