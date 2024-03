Qualità della vita: Parma terza città in Italia

Parma è la terza città italiana per qualità della vita. CasinoItaliani ha analizzato quale città italiana sia la migliore in cui vivere. La ricerca ha preso in considerazione diversi parametri di 30 città italiane, tra cui le ore medie di sole, gli episodi di criminalità denunciati, l’aspettativa di vita e lo stipendio medio, per rivelare la classifica finale.

Parma è al terzo posto tra le città con la migliore qualità di vita, con un’aspettativa media di vita che arriva fino a 82 anni, un tasso di occupazione pari al 76% e, per i bambini che potrebbero aver bisogno di ulteriore sostegno a causa di disabilità fisiche o di diversi stili di apprendimento, il 45% delle scuole sono considerate accessibili.