La qualità della vita? Per più della metà dei parmigiani è peggiorata

Più della metà dei cittadini di Parma ritiene che la qualità della vita nella nostra città sia peggiorata negli ultimi cinque anni. I dati arrivano dalla rilevazione "Quality of life in European cities", condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell`Istat. Nelle 26 città italiane considerate, la quota di popolazione soddisfatta per la vita nella propria città nel 2023 è generalmente alta (superiore all`80%). Il valore minimo si registra a Taranto (47,8%) e il valore massimo a Trento (95,4%). Parma però è tra le città italiane in cui la soddisfazione per le infrastrutture culturali (teatri, musei, biblioteche) è ai livelli più alti. Parma è anche tra le città italiane dove oltre la metà dei cittadini ritiene che sia facile trovare un buon lavoro.

L`obiettivo dello studio "Quality of life in European cities" è di comparare i dati delle 26 città italiane considerate nell`indagine (edizione 2023) alle altre 59 città dell`Unione europea che fanno parte dell`universo di riferimento, al fine di evidenziare punti di forza e di debolezza dei contesti urbani del nostro Paese e di rilasciare informazioni utili a definire meglio le politiche urbane.