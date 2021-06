Quando cadrà l'obbligo di mascherina all'aperto? Il Governo sarebbe intenzionato a cancellare la norma a partire dalla metà del prossimo mese, ma si tratta comunque di indiscrezioni.

Anche altri esperti sono prudenti. In Francia tolgono l'obbligo di mascherine all'aperto ? "Noi aspettiamo ancora un attimo per una valutazione. Vediamo fine luglio come obiettivo per toglierle all'aperto" ha fatto sapere il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'Università Statale di Milano. Francesco Menichetti, primario di malattie infettive dell'ospedale di Pisa, è anche più categorico. "La spada la deponi quando la battaglia è definitivamente conclusa" e cioè non prima di settembre-ottobre. Togliere la mascherina, ha osservato, "è possibile all'aperto tra vaccinati, tra chi ha il certificato verde ed è distanziato. Questo è accettabile e logico. Potrei toglierla una volta che sono all'aperto al mare, però toglierle come abitudine io aspetterei".

Il più combattivo è Matteo Salvini che si è dato un'altra missione. "Dopo le riaperture e lo sblocco del coprifuoco abbiamo un altro obiettivo - ha fatto sapere l'altro ieri -, liberare gli italiani almeno all'aperto dal vincolo della mascherina". Ma con mezza Europa che allenta o cancella le restrizioni, anche l'Italia non potrà indugiare a lungo. Questo è l'auspicio anche della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) il cui presidente Filippo Anelli è stato molto più che possibilista. "Credo che entro fine mese si possa ragionare sullo stop all'obbligo della mascherina all'aperto". Per Anelli "c'è un miglioramento epidemiologico evidente" e dunque per la mascherina si può essere ottimisti, "soprattutto in quelle Regioni in zona bianca dove i casi sono davvero pochi".