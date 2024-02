Quando natura e sport incontrano la scuola

Bussola, mappa e cartina geografica: l’importante è esplorare senza perdere la rotta. Nasce una nuova collaborazione con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma e decolla l’orienteering nella natura: una sfida rivolta agli studenti delle scuole di Parma e provincia che unisce l’amore per lo sport all’orientamento, con cui allenare fiato e mente e vivere esperienze divertenti in compagnia nei parchi della città e nei boschi del territorio.

Partner del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, che fra i suoi obiettivi ha anche quello di sensibilizzare gli studenti sul valore dei boschi urbani e sull’importanza del rispetto della natura, sono Orienteering Parma ASD, FISO, Ufficio Scolastico Provinciale di Educazione Fisica di Parma. Il progetto vede coinvolte le scuole secondarie di primo e secondo grado, con laboratori di orienteering pomeridiani, dalle ore 14.15 alle 16: si inizia il 28 febbraio al Parco Falcone Borsellino, il 6 marzo al Parco Ducale, mentre il 13 marzo si esplorerà il Parco di Parma Mia. Il 20 marzo tappa nel Parco della Cittadella, il 27 marzo si andrà alla scoperta dei Boschi di Carrega e il 3 aprile si torna a Parma, nel Parco del Quartiere Montanara.

Mirko Reggiani, Segretario di Orienteering Parma ASD e Corrado Arduini, Presidente del Comitato F.I.S.O. Emilia-Romagna esprimono piena soddisfazione per questa collaborazione che consente di promuovere e diffondere uno sport che non richiede specifiche dotazioni, ma solo tanta curiosità e voglia di divertirsi: «Le attività formative che svolgiamo con le scuole consentono ai ragazzi di riconoscere gli elementi naturali, di muoversi nello spazio, di leggere la mappa come aiuto al percorso, di favorire le loro capacità cognitive e il loro benessere fisico. Per questo motivo l’attività di Orienteering viene spesso inserita nei programmi didattici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado».

«L’orienteering è uno sport che fa bene a tutti perché allena corpo e mente, aiuta a sviluppare diverse capacità, tra cui l’osservazione, il senso dell’orientamento, la concentrazione, la creatività e il problem solving e ha un grande valore educativo soprattutto per i più̀ giovani perché consente di osservare delle regole, prima fra tutte il rispetto per l’ambiente, di riscoprire il contatto con la natura, di connettersi agli altri in modo autentico e significativo. Trovare la strada giusta leggendo una mappa o consultando una bussola non è poi neanche così scontato al giorno d’oggi, in una società in cui non ci si muove senza dispositivi elettronici e senza navigatore. Siamo molto entusiasti della nuova collaborazione avviata e confidiamo in una numerosa partecipazione degli studenti» sottolinea Loredana Casoria, General Secretary del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma.

Costituito nel 2020, il Consorzio si propone di creare boschi permanenti in tutto il territorio di Parma e provincia (finora sono circa 70.000 gli alberi messi a dimora) per rendere le città più green, sicure e sostenibili e per migliorare la qualità della vita di chi le abita. Fra i suoi obbiettivi anche quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela e valorizzazione del verde per il loro benessere fisico e mentale.