Quanto rende affittare una casa a Parma? La resa va oltre il 6%

Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa il 19,6% delle compravendite immobiliari, nella prima parte del 2023, è stato realizzato per investimento, in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando la percentuale si attestava intorno al 16,8%.

Accendendo il riflettore sull'Emilia Romagna, vediamo come il rendimento* annuo lordo da locazione (in valore percentuale su dati I semestre 2023) per i bilocali è maggiore a Ferrara, Forlì e Reggio Emilia. Guardando agli affitti dei trilocali non va meglio. I rendimenti maggiori nella nostra Regione si registrano sempre a Ferrara (6,6%), che in questo caso è seguita a ruota da Parma (6,3%) e Forlì (6,2%). Bologna resta invece fanalino di coda, con un rendimento che si ferma al 4,3%, insieme a Rimini (4,4%).

Chi investe nel mattone mira anche alla rivalutazione dell’immobile e, negli ultimi anni, abbiamo assistito a un recupero dei prezzi", rileva ancora Tecnocasa, segnalando come gli investitori preferiscano le aree con la presenza di atenei, di servizi (il cui peso è sempre maggiore dopo il lockdown) e sottoposte ad interventi di riqualificazione.

EMILIA ROMAGNA Bilocale Trilocale BOLOGNA 4,8% 4,3% FERRARA 7,4% 6,6% FORLÌ 6,7% 6,2% MODENA 5,9% 5,2% PARMA 6,4% 6,3% RAVENNA 5,2% 4,8% REGGIO EMILIA 6,7% 5,5% RIMINI 4,7% 4,4%

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

*NOTE: Il rendimento annuo lordo di un immobile in locazione è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile.