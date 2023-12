Il quartiere 'fantasma' di via De Martino: 350 persone abbandonate al buio, tra erba alta e rifiuti speciali

Al buio, tra erba non tagliata e alta fino a tre metri, senza parcheggi e con rifiuti speciali in un'area a ridosso di alcune villette e rifiuti abbandonati per strada. Vivono così un centinaio di famiglie parmigiane, per un totale di trecentocinquanta persone, nel quartiere di via Francesco De Martino a Parma. Una zona "riservata e silenziosa a due passi dal centro della città nei pressi del centro commerciale Esselunga" come riportato sul sito di una delle aziende che si è occupata della costruzione di alcune villette bifamiliari. Peccato che le opere di urbanizzazione del lotto 20 S2 Budellungo Ovest non siano mai state completate, causando danni e disagi ai residenti che - dopo aver pagato profumatamente le abitazioni - stanno cercando, da anni e con tutti i mezzi a loro disposizione, di chiedere spiegazioni ed ottenere il completamento almeno delle opere di urbanizzazione principali.

Arrivando in via Francesco De Martino da via Budellungo, nel quartiere San Lazzaro Lubiana, la situazione anomala salta subito all'occhio. Ad apparire per prima la vegetazione incolta che in alcune zone arriva ad essere alta fino a un metro e mezzo e, nei pressi di una collinetta che avrebbe dovuto lambire un parcheggio che non c'è, anche tre metri. Ci sono piante infestanti che si sono espanse un pò dappertutto, dalla pista ciclopedonale alle aree in cemento non ancora terminate fino ai marciapiedi. E non potrebbe che essere così perchè nessuno si occupa di sfalciare il verde né di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione. Il secondo elemento che salta agli occhi è l'assenza di parcheggi: i residenti sono costretti a parcheggiare le auto letteralmente in strada. Le aree di sosta previste nel progetto, infatti, non sono state terminate.