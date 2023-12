Quartieri in festa: con le cene di solidarietà raccolti quattromila euro e consegnati alle associazioni coinvolte nella rassegna

Si è svolta questa mattina in Municipio la consegna dei fondi raccolti in occasione delle cene di solidarietà dei “Quartieri in festa”: al momento erano presentiDaria Jacopozzi, Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri, Cristiana Brizzolara e Luca Pelagatti dell’Associazioni Mani, BESSOU GnalyWôh di Colori d’Africa e Paola Salvini di Parma per gli Altri.

Sono circa quattromila euro i fondi raccolti durante le cene di solidarietà dei “Quartieri in festa”, rassegna del Comune di Parma, organizzata da Edicta e realizzata lo scorso settembre nei quartieri Pablo, Montanara, San Leonardo e Oltretorrente.

L’assessora Jacopozzi ha dichiarato: “La scelta di abbinare ad ogni cena solidale un destinatario di Cooperazione Internazionale va nella direzione di portare nei quartieri la cultura “globale”. Il quartiere stesso potrà, se vorrà, costruire nel tempo una particolare alleanza con tali paesi e progetti che sono realizzati da Comune di Parma e Regione Emilia-Romagna”.

I fondi sono stati devoluti alle Associazioni coinvolte nella rassegna: Colori d’Africa per progetti di attività educative in Costa d’Avorio, Parmaalimenta Burundi per il progetto “Nutrire il Futuro”, Mani per un progetto di empowerment femminile in Senegal”, Parma per gli Altri per progetti di cooperazione in Etiopia ed Al-Amal.