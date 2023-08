“Quartieri in festa”. Si entra nel vivo: primo appuntamento al Pablo, domenica 3 settembre

Entra nel vivo la rassegna “Quartieri in festa”, promossa dall’Assessorato ai Quartieri, Partecipazione ed Associazionismo del Comune di Parma, per consolidare lo spirito di comunità. Si tratta di un progetto di animazione dei quartieri che favorisce la coesione sociale e la cittadinanza attiva e che vede coinvolte diverse associazioni del territorio, Protezione Civile, commercianti, volontari e cittadini. Il primo appuntamento, domenica 3 settembre con Festa e cena alle 20.00, è nel quartiere Pablo, per proseguire poi nel quartiere Montanara sabato 16 con la cena benefica e domenica 17 con la festa di quartiere. Sarà poi la volta del quartiere San Leonardo sabato 23 con cena benefica e domenica 24 con la festa, per concludersi nel quartiere Oltretorrente, con cena benefica sabato 30 settembre e festa del quartiere domenica 1 ottobre.

Le quattro cene benefiche sono collegate a quattro progetti di cooperazione internazionale che vedono coinvolti il Comune di Parma e Regione Emilia Romagna insieme a diverse associazioni del territorio. Saranno l’occasione per diffondere anche nei quartieri uno sguardo sulla solidarietà internazionale nell’ottica della Cittadinanza Globale, valorizzando i progetti di cooperazione internazionale per costruire insieme ai cittadini del quartiere una società più giusta di cui siamo attori. Un messaggio “Glocale” quindi.

La cena al Pablo è abbinata alla Costa d’Avorio in cui opera Colori D’Africa con l’arteterapia per minori con disabilità, quella al Montanara al Burundi in cui opera Parmalimenta sul progetto “Nutrire il Futuro” che affronta il tema della denutrizione infantile, al San Leonardo è abbinato il Senegal in cui l’Associazione MANI è attiva su empowerment femminile (educativo, lavorativo, sanitario), in Oltretorrente troveremo l’Etiopia con la ONG Parma per Gli altri.

L’Assessora ai Quartieri, Partecipazione e Cittadinanza Attiva, Daria Jacopozzi, ha dichiarato:

“Il progetto quartieri in festa permette al Comune di lavorare con le associazioni dei quartieri nell’ottica della socialità e della cura del territorio. Le feste infatti escono completamente dalla logica puramente commerciale cui si è abituati, mettendo al centro le proposte delle associazioni: protagoniste saranno la musica e la danza, ma ci saranno decine di attività in ogni quartiere. Al Pablo, domenica, avremo Mercatiamo e Merendiamo con Parma Sostenibile, corsi di lingua straniera, giochi da tavolo e attività sportive, senza dimenticarci degli amici animali, concerti e spettacoli che si concluderanno con ospiti internazionali dalle migliori scuole di ballo e musica del Messico, ospiti di Carlo Devoti, a Berceto, nell’ottica della Pace. Saranno quattro feste che offriranno la possibilità di conoscere realtà del Terzo settore, ma anche scuole, società sportive ed altre realtà attive nei quartieri che a volte rimangono “in ombra” ma che lavorano quotidianamente per costruire relazioni di cura e di prossimità con il costante impegno del volontariato, la capacità progettuale, la creatività. Grazie al Bando Pace della Regione Emilia Romagna, abbiamo potuto finanziare le attività di spettacolo e musica del Cem Lira, di Colori d’Africa, della Associazione MANI con Anello debole, portando così nei quartieri la cultura della Pace di cui oggi siamo assetati. Va in questa direzione anche la scelta di abbinare ad ogni Cena benefica un destinatario di Cooperazione Internazionale”.

Quartieri in festa 2023 coinvolge i primi 4 quartieri, per raggiungere l’anno prossimo anche gli altri.

“Ci incamminiamo – conclude l’Assessora Jacopozzi - verso il rinnovo degli organi di partecipazione e queste feste rappresentano un’occasione per mettere in rete le forze vive del quartiere con cui guardare e progettare il futuro. Ci tengo a ringraziare personalmente le singole associazioni e le realtà che si sono messe in gioco per costruire questa rassegna. Solo grazie alla loro creatività e al loro impegno tutto questo è stato possibile e sono sicura che sarà un grande successo. Ringrazio anche gli operatori di Edicta per il lavoro che hanno svolto e la preziosa collaborazione del Settore Cittadinanza attiva del Comune”

Appuntamento domenica 3 settembre nel Quartiere Pablo, con una grande festa di quartiere e la cena benefica. (Piazzale Pablo, viale Piacenza, via Marchesi, viale Osacca e via Cappelluti)

PROGRAMMA

Attività

Dalle 9.00 alle 20.00

• “Mercatiamo” e “Merendiamo”, con specialità gastronomiche, prodotti tipici e biologici, picnic sull’area verde e laboratori didattici a cura dell’associazione Parma Sostenibile.

• Saranno presenti con un proprio stand informativo le associazioni Auser Parma, Avis di Base Pablo, SPI CGIL Parma, CISL Parma, Intercral Parma

• Progetto “Io sono Pablo”, con le diverse associazioni aderenti che organizzeranno anche attività ludico-ricreative

• Bottega Tuttofare con lavori di cucito e manifattura

• Giochi di carte (burraco) e società ma anche lavoro d’indagine sui problemi del quartiere insieme al Punto di Comunità di Pablo e agli abitanti di via Olivieri, via Capelluti, via Ruggero

• Esposizione progetti/manufatti degli alunni e delle alunne dell’Istituto Comprensivo Bocchi

• Il Rifugio di Noé con gadgets e sorprese per gli amici degli animali

• Laboratori e consulenze per lingua inglese con Passepartout (dalle 10.00 alle 16.00 laboratori d’inglese “Kid’s Magic Box” per fascia d’età 6-12 anni (durata 30 minuti ciascuno) // dalle 11.30 alle 17.30 laboratori di public speaking in italiano per adulti (durata 45 minuti ciascuno)

• Mostra di farfalle, insetti e piante tropicali a cura dell’associazione L’Imprinting

Alle ore 10.00 • Passeggiata cinofila con i nostri amici a quattro zampe insieme a Equilibranco

Dalle ore 10.00 • Pesca di beneficenza a cura di Pantarei

Dalle 10.00 alle 19.00

• Giochi con attività sportive guidate da istruttori e allenatori presso il campo da calcio, insieme a Polisportiva Coop Parma 1964 (dalle 10.00 alle 12.00 prove di calcio con tiri in porta e acrobazie, prove di ginnastica artistica con acrobazie e salti su pedana elastica// dalle 16.00 alle 19.00 prove di calcio con tiri in porta, acrobazie, prove di karate, con simulazioni di esercizi.

Dalle 15.00 alle 18.00 • Attività rivolte ai bambini proposte dal NIP Nuovo Intergruppo Parma della Protezione Civile.

Concerti, eventi e spettacoli

• Ethan Bonini in concerto (sassofono solista). Ore 12.00 in Piazzale Pablo

• Parole e Musica al Pablo con Cinzia Felloni (cantante di musica leggera), Concetta Buglione (interprete), Chiara Conti (flauto traverso), Leonardo Tedeschi (clarinetto). Ospite d’onore la cantante soprano Elena Rodgova. A cura di Ass. Culturale Campagna & Città. Ore 16.00 in Viale Piacenza

• Esibizione balli latino americani con gli allievi della scuola di danza Ataca Dance Parma. Ore 16.30 in Piazzale Pablo

• Danze tradizionali della Costa d’Avorio con il gruppo “Ampadu” a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Colori d’Africa, nell’ambito del progetto “Dalla Montagna alla Città percorsi di Pace”, in collaborazione con Regione Emilia Romagna. Ore 17.30 in Piazzale Pablo

• DJ Set World Latin Music. Ore 18.00 in Piazzale Pablo

• Bessou Gnalywoh in concerto (artista e musicista della Costa D’Avorio) in collaborazione con Strade-Vari di Ahymé Festival, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e della Regione Emilia Romagna. Ore 18.15 in Viale Piacenza

• Paolo Bonfanti in concerto (il più celebre chitarrista blues italiano) in collaborazione con Strade-Vari di Ahymé Festival con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e della Regione Emilia Romagna. Ore 18.30 in Viale Piacenza

• Alegria Mexicana, musica e danze tradizionali messicane. Ore 19.00 in Piazzale Pablo

• Cena di beneficenza a sostegno di un progetto di cooperazione internazionale a cura di Macelleria Romani, Gelateria La Coccinella, Bar F.lli Provetti. Ore 20.00 in Piazzale Pablo (presso Macelleria Romani)

• DJ Set World Rock-Folk Music. Dalle ore 20.30 in Piazzale Pablo

Cena di beneficienza, dalle 20, in piazzale Pablo. Menù lasagne con ragù alla bolognese, roast beef di manzo piemontese, patate arrosto e mix di verdure al forno e sorbetto. Costo 25 euro. Prenotazioni presso Macelleria Romani di piazzale Pablo, 5/B, tel 0521988274.

Il ricavato della cena sarà devoluto in favore di un progetto di cooperazione interna