Quattro parmigiani nel resort in quarantena in Sardegna

Ci sono anche quattro parmigiani nel resort dell'Isola Santo Stefano in Sardegna, nell'arcipelago della Maddalena, che è finito in quarantena dopo che un dipendente è risultato positivo al coronavirus. Il parmigiano Gian Mario Mori ski trovava all'interno della struttura per una vacanza insieme alla famiglia. All'interno del resort ci sono 500 persone che ora sono bloccate all'interno della struttura e che sono state sottoposte al tampone: ora dovranno attendere l'esito dei test. I quattro parmigiani sono arrivati nel resort nella giornata di sabato: il giorno dopo hanno saputo che un dipendente di 60 anni era stato ricoverato all'ospedale di Sassari poichè trovato positivo al Covid-19. Da quel momento non si sono potuti muovere e per ora non possono lasciare la struttura turistica, come gli altri turisti presenti.

