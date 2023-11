“Questo non è amore”: la campagna della polizia di stato contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre 2023 ricorre la "Giornata Internazionale della violenza contro le donne”. La Questura di Parma ha organizzato per il giorno 24 novembre un evento nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore” finalizzato alla prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Per l’occasione sarà allestito in Piazzale Paer dalle ore 9.00 alle ore 13.00 un gazebo informativo, ove operatori specializzati della Polizia di Stato e rappresentanti del centro antiviolenza di Parma e delle istituzioni locali, saranno a disposizione dei cittadini con l’obiettivo di diffondere informazioni sugli strumenti di tutela a favore delle vittime di questa odiosa forma di violenza e contribuire a quella crescita culturale che possa consentire il raggiungimento di una effettiva parità di genere.

Alle ore 10.30 sarà presentata la nuova edizione della brochure “Questo non è amore” realizzata dalla direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, quale supporto utile per l’attività di sensibilizzazione e per l’emersione delle situazioni di violenza. Alla stessa ora si uniranno anche alcune scolaresche cittadine invitate per l’occasione.