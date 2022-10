Questura: il 30 ottobre apertura straordinaria dello sportello passaporti

La Questura di Parma, ha organizzato per la giornata di domenica 30 ottobre 2022, un’apertura straordinaria dello Sportello Passaporti per la presentazione delle nuove richieste di rilascio del passaporto. L’Ufficio sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ed è rivolto ai cittadini che hanno fissato l’appuntamento mediante la prenotazione online sul portale dedicato. I cittadini prenotati dovranno presentarsi all’apertura straordinaria, muniti della documentazione completa per la richiesta del passaporto. La documentazione da allegare all’istanza è elencata nel sito https://www.poliziadistato.it/articolo/1087.