Questura: Salvatore Tognolosi dirigerà la divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Il Questore di Parma, dottor Maurizio Di Domenico, questa mattina ha accolto il nuovo Dirigente, Vice Questore della Polizia di Stato, Dottor Salvatore Tognolosi, che andrà a far parte della squadra dei dirigenti della Questura di Parma. Catanese, 47 anni, il dottor Tognolosi vanta un palmares degno di nota. Laureato in giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, ha conseguito anche un master di II livello in Scienze della Sicurezza nonché l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Nel 2005 è risultato vincitore del concorso per Commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - frequentando così il 96° corso Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia. Al termine del corso di formazione, il Dr. Tognolosi viene assegnato nel 2007 alla Questura di Siracusa ove ricopre l’incarico di funzionario addetto all’ Ufficio di Gabinetto e Dirigente del Commissariato sezionale “Ortigia”, nonché di Dirigente U.P.G.S.P.

Dal 2010 al 2014 dirige il Commissariato distaccato di P.S. di Leonforte in provincia di Enna. Dal 2015 al 2017 viene assegnato alla Squadra Mobile di Catania, in qualità di Funzionario responsabile della Sezione Omicidi /sezione reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali. Dal 2017 al 2021 assume la Dirigenza della Squadra Mobile di Bergamo. Dal 2022 al 3 settembre 2023, dirige la Squadra Mobile di Trento.

A partire da oggi, il Dottor Tognolosi assume l’importante incarico di Dirigente della Divisione Pas della Questura di Parma, in sostituzione del Primo Dirigente Dottoressa Giovanna Sabato trasferita alla Divisione Pas della Questura di Piacenza. Il Questore ha formulato i suoi auguri di un proficuo lavoro al nuovo Dirigente