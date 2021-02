Questura: targa commemorativa di Giovanni Palatucci, il Questore di Fiume che salvò gli ebrei

La cerimonia in mattinata

Presso la Questura di Parma e' stata inaugurata in mattinata, sotto un albero d'ulivo, una targa a ricordo di Giovanni Maria Palatucci ultimo Questore reggente di Fiume che si distinse per aver salvato la vita a decine di profughi ebrei e per questo morì nel campo di Dachau il 10 febbraio del 1945. La cerimonia condotta dal Questore di Parma Massimo Macera, ha visto la partecipazione del Prefetto Antonio Lucio Garufi, del Sindaco Federico Pizzarotti, del Vescovo Enrico Solmi oltre che dei rappresentanti della comunità ebraica di Parma e del loro Presidente Riccardo Joshua Moretti.