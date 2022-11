Questura: il 15 novembre apertura straordinaria dell'ufficio passaporti

La Questura di Parma ha predisposto l'apertura straordinaria dell'Ufficio Passaporti sito in Borgo della Posta 16, per il giorno martedì 15 novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.00. L'apertura è dedicata agli utenti che devono recarsi all'estero entro il 15 dicembre p.v., muniti di biglietto aereo comprovante la data di partenza. Al fine di poter soddisfare il maggior numero di richiese, si raccomanda di presentarsi solo se in possesso della prevista documentazione.