Raccolta differenziata: gli studenti dell'Istituto Salesiano San Benedetto a lezione

A scuola di raccolta differenziata: questa mattina due classi accompagnata dai docenti Christian Perego e Anna Moschini della prima media dell’Istituto Salesiano San Benedetto hanno incontrato l’Assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi nel verde del Parco ex Eridania per un incontro didattico in merito ai progetti di educazione ambientale affrontati durante l'anno scolastico.

Il momento si è svolto in plein air sotto la tettoia Liberty del parco, al centro dell’incontro il tema della raccolta differenziata. Parma rappresenta un modello a livello italiano ed europeo, la raccolta porta a porta e l’applicazione della tariffazione puntuale hanno ridotto in modo consistente la quantità di rifiuti a smaltimento.

La percentuale di raccolta differenziata si è attestata sull’80%. Si è trattato di un utile momento di confronto ed approfondimento che ha visto i ragazzi protagonisti sia nel racconto degli esiti delle attività svolte in classe sia nelle domande poste all'Assessora che si è complimentata per il progetto educativo e per le coinvolgenti attività che le classi hanno portato avanti sia a scuola che nella vita quotidiana.