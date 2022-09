Armadio della scuola: al via la raccolta di materiale scolastico

Ci sono bambini e bambine che nello zainetto di scuola non hanno il materiale necessario, bambine e bambini che non possono partecipare alle gite o alle uscite didattiche perché le famiglie non possono permetterselo. E’ pensando a loro che tre associazioni hanno dato vita a l’Armadio della scuola, per affiancare i più

fragili in stretta collaborazione con le scuole. I volontari lanciano un appello a tutti noi perché possiamo contribuire a riempire questo Armadio speciale di penne, quaderni, colori… partecipando alla raccolta di materiale scolastico sabato 1 ottobre nel Conad Superstore di via Venezia 40/a.

Per tutta la giornata, troverete i volontari e le volontarie all’ingresso del supermercato, per raccontarvi come funziona l’Armadio della Scuola e suggerirvi quali materiali sono necessari ai piccoli studenti. A fianco delle associazioni ci saranno i ragazzi e le ragazze della classe 3°C dell’Istituto comprensivo

Toscanini, per una mattina di scuola diversa, animata dalla solidarietà verso i compagni più in difficoltà. Chi non riuscisse a passare da via Venezia il primo ottobre, può comunque fare la sua parte perché sul sito www.armadiodellascuola.it è possibile donare con carta di credito, Paypall o bonifico bancario.

Un piccolo gesto che può sembrare nulla ma che, in verità, può davvero cambiare le cose. Perché, come diceva Albert Einstein “continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno, forse lo faranno tutti!”

Le associazioni dell’“Armadio della Scuola” sono Liberamente, Auser Parma, famiglia più e Portos; il progetto è sostenuto da Parma Facciamo Squadra” edizione 2018/21. Per informazioni: info@armadiodellascuola.it oppure 366 353 5236