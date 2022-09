Archivi vivi: al via la raccolta di pellicole amatoriali e video delle famiglie parmigiane

Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia, con sede a Bologna in via Sant’Isaia 18, promuove un avviso pubblico per la raccolta e la digitalizzazione di materiale audiovisivo privato del secolo scorso riguardante il territorio del Comune di Parma. Il progetto, sostenuto da Comune di Parma e Regione Emilia-Romagna e realizzato con la collaborazione di Biblioteche del Comune di Parma, Officina Arti Audiovisive, 24FPS, Ordine Architetti P.P-C di Parma, Centro Studi Movimenti, Officine ON/OFF, è finalizzato al recupero e alla salvaguardia di pellicole amatoriali e video familiari su supporti oramai in disuso.

Tali immagini, in particolare quelle realizzate tra gli anni ‘20 e gli anni ‘80 del secolo scorso, costituiscono oggi importanti documenti per la ricostruzione della memoria collettiva e della storia locale, un patrimonio consistente e diffuso, a forte rischio dispersione, in grado di offrire uno sguardo inedito sulla nostra società. Questo materiale restituisce, in modo del tutto peculiare e con la forza che caratterizza il mezzo audiovisivo, eventi, abitudini e stili di vita di un passato vicino e lontano allo stesso tempo, luoghi e paesaggi già radicalmente trasformati ma ancora nella nostra memoria di vita, gesti, volti e persone ormai scomparsi e tutt’ora presenti nel ricordo. Le immagini che scorrono, riguardanti gli aspetti più quotidiani da una vita recente, assumono il valore di preziose tracce visive della nostra storia personale e sociale, capaci di destare il turbamento emotivo che le storie cronologicamente più lontane non sono in grado di suscitare. La riscoperta di questi documenti vuole dunque, non solo offrire nuovi materiali alla ricerca storica, sociologica e antropologica, ma anche sottolinearne il carattere specifico di reperti della memoria privata e di sguardi individuali sulla propria epoca.

Il progetto prevede le seguenti fasi e attività.

Raccolta:

La raccolta è attiva dal 14 settembre al 14 novembre 2022. I possessori di pellicole, bobine, nastri o cassette contenenti immagini amatoriali ambientate nel

territorio di Parma, proprie o di propri parenti e amici (contenenti sia immagini di vita privata e familiare, sia riguardanti viaggi, feste o eventi quali manifestazioni pubbliche, avvenimenti sportivi, episodi di cronaca etc.), possono contattare i referenti locali del progetto chiamando il numero

+39 3518324548 o scrivendo una email all’indirizzo archivivivi.parma@gmail.com, per fissare un appuntamento e valutare la partecipazione alla raccolta.

Saranno accettate pellicole in formato 9,5mm, 8mm, super8 e 16mm e materiale video, quali, ad esempio, nastri magnetici, VHS, MiniDV. Home Movies valuterà tuttavia la possibilità di trattare ulteriori formati video. Per procedere alla consegna del materiale, il possessore dovrà dichiarare di averne la disponibilità legale o produrre una liberatoria da parte degli aventi diritto. La modulistica necessaria sarà fornita dal personale incaricato sul punto di raccolta. Alternativamente potrà essere scaricata dalla pagina www.homemovies.it .

Digitalizzazione:

I materiali raccolti verranno trasferiti a Bologna presso la sede dell’Archivio e saranno digitalizzati da esperti, previa revisione e restauro conservativo delle pellicole. Home Movies si riserva tuttavia di non procedere alle operazioni di recupero, sia sulle pellicole che sul materiale video, qualora lo

stato di conservazione degli originali non lo consenta. I proprietari delle pellicole riceveranno gratuitamente una copia digitale dei propri materiali.

Qualora il totale dei materiali raccolti eccedesse la copertura finanziaria disponibile per la digitalizzazione, Home Movies selezionerà i materiali da trattare, valutandone il valore storico e dando altresì la priorità ai documenti che richiedono interventi di restauro urgenti per garantirne la preservazione. In ogni caso tutto il materiale che non potrà essere digitalizzato sarà restituito ai proprietari.

Copie digitali saranno archiviate, conservate e gestite da Home Movies. Copie digitali del materiale saranno inoltre conservate dal Comune di Parma presso il Centro Cinema Lino Ventura. Nel caso in cui si possedesse già una copia in DVD, VHS o in file digitale dei materiali, è possibile consegnarla insieme alle stesse; la digitalizzazione verrà comunque effettuata a partire dagli originali. È consigliato, qualora disponibile, accompagnare la consegna da un inventario

dettagliato.

Conservazione

I proprietari dei materiali avranno la possibilità di depositare le pellicole originali presso Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia, che ha sede a Bologna in via Sant’Isaia 18 presso l’Istituto Storico Parri, che ne garantisce l'archiviazione secondo gli standard internazionali per la conservazione del materiale filmico. L’Archivio nel 2011 è stato riconosciuto dal MiC come “di interesse storico particolarmente importante”, è pertanto tutelato a norma del Codice dei Beni Culturali. In alternativa, è possibile chiedere la restituzione degli originali dopo la digitalizzazione.

Valorizzazione

Il materiale digitalizzato sarà oggetto di azioni di valorizzazione culturale da parte di Home Movies, in conformità con i propri fini sociali. Un database gestito da Home Movies consentirà la ricerca e la consultazione dei film, che resteranno a disposizione di ricercatori e studiosi. Il Comune di Parma, sostenitore del progetto, potrà disporre dei materiali raccolti per finalità di studio, di consultazione e di valorizzazione storico-culturale conformi ai propri fini istituzionali e in

assenza di scopo di lucro. Un esempio di tali utilizzi è visionabile sul sito https://www.piccoliarchividiquartiere.it. Ogni ulteriore utilizzo delle pellicole raccolte dovrà essere autorizzato dagli aventi diritto.

Informazioni e incontri pubblici

È possibile chiedere informazioni e recuperare materiale informativo sul progetto presso le Biblioteche del Comune di Parma (Alice, Centro Cinema Lino Ventura, Civica, Guanda- Internazionale, Pavese). Durante il periodo di raccolta (14 settembre-14 novembre) saranno organizzati incontri informativi

presso le biblioteche comunali. Al termine del progetto è previsto un evento finale per la presentazione pubblica di una selezione dei film raccolti.