Raddoppio Pontremolese: i parlamentari incontrano il Commissario Cocchetti in Prefettura

“L’iter per il raddoppio della Pontremolese ferroviaria prosegue e già dal prossimo anno dovrebbero partire i lavori, che per il tratto Parma-Vicofertile. È quanto emerso stamane nell’incontro, che si tenuto nella Prefettura della nostra città, tra il commissario straordinario Mariano Cocchetti, i sindaci dell’area interessata (tra cui Marco Moglia per Borgo Val di Taro e Michela Zanetti per Fornovo) e la delegazione parlamentare della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni). Era inoltre presente il deputato emiliano Davide Zanichelli (M5S), che da sempre segue la vicenda e che è l’autore dell’emendamento, presentato lo scorso anno nell’ambito del Decreto Rilancio assieme al deputato del Pd Andrea Orlando, grazie a cui i fondi per la realizzazione del tratto vennero incrementati da 90 a 170 milioni circa ( https://tinyurl.com/4shmbch5).

“Innanzitutto, occorre ringraziare il commissario Cocchetti e i sindaci coinvolti, che hanno volentieri aderito a fare il punto della situazione con i parlamentari, dimostrando la chiara volontà di realizzare presto l’opera. Opera che è anche figlia dell’impegno di questi anni del M5S, così come del collega pentastellato Roberto Traversi, ligure e che l'anno scorso ricopriva il ruolo di sottosegretario al ministero dei Trasporti che ha contribuito alla conferma dei fondi”, ha commentato Zanichelli. “Infine un messaggio: opere come il raddoppio della Pontremolese ferroviaria seguono proprio la filosofia di cui il Paese, e il nostro territorio, hanno bisogno: rafforzare le infrastrutture e aiutare l’economia, in questo caso il trasporto merci dal porto di La Spezia al Parmense, con scelte che privilegino il traffico su rotaia e quindi la sostenibilità ambientale e un sano rapporto costi-benefici”.