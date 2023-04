Raffaella Burioni è Presidente della Divisione “Statistical and Nonlinear Physics” della European Physical Society

Raffaella Burioni, docente di Fisica Teorica al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma, è stata nominata Chair del Board della Divisione “Statistical and Nonlinear Physics” dell’European Physical Society.

L’European Physical Society (EPS), fondata nel 1968, è un'associazione che comprende 42 società nazionali di fisica in tutta Europa, con scienziati e scienziate provenienti da tutti i campi della fisica e da tutte le istituzioni di ricerca europee. L'EPS si impegna in molteplici attività dedicate a rafforzare i legami tra i fisici in Europa su temi relativi alla ricerca, alla politica scientifica e all’istruzione. La “Statistical and Nonlinear Physics” Division (SNPD) si occupa di sostenere l'avanzamento della ricerca e la divulgazione dei principali risultati scientifici nel campo della fisica statistica, della fisica non lineare, della fisica dei sistemi complessi e delle loro applicazioni interdisciplinari. La prof.ssa Burioni, affiancata dal nuovo Board, anch’esso di nuova nomina, resterà in carica come Presidente per i prossimi tre anni.