Ragazzi disabili producono e vendono pasta fresca: al via il laboratorio Brodo di bene

l 9 dicembre un doppio appuntamento per scoprire da vicino due realtà della nostra regione attive nell'inserimento lavorativo di ragazzi disabili attraverso la realizzazione e la vendita di pasta fresca ripiena: anolini e tortellini.

Alle 18, in compagnia della giornalista Chiara De Carli, ci sarà la possibilità di conoscere da vicino Erika Coppelli de Il Tortellante di Modena e Marilena Porcari di Pastaparola di Fidenza, che parleranno del proprio progetto di inclusione di ragazzi e adulti diversamente abili nel mondo del lavoro e non solo che consistono nella produzione di pasta fresca: tortellini per i primi e anolini per i secondi (ingresso libero, prenotazione consigliata: ).

Al termine dell’incontro, a partire dalle 20, nella suggestiva cornice del Loggiato delle Dame, cena benefica a favore delle due associazioni con la possibilità di gustare i tortellini del Tortellante e gli anolini di Pastaparola con brodo di manzo e cappone. Ma non solo: sformatino di Parmigiano Reggiano, cotechino con puree di patate e salsa zabaione, e un delizioso dessert al cucchiaio. In accompagnamento al menu, Franciacorta Animante Bio e Barbera d’Asti Montebruna, acqua e caffè. Il costo della cena è di 65€ a persona, e l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza (prenotazione obbligatoria:)