Ragazzola: domani le prove di carico sul Ponte Verdi

La Provincia di Parma - Servizio Viabilità comunica che domani mattina, venerdì 16 ottobre, alle ore 10,30, verrà effettuata la prova di carico per il collaudo della parte in alveo del Ponte Verdi sul Po, che collega Ragazzola sulla sponda parmense a San Daniele Po su quella cremonese.

Le operazioni di verifica e collaudo saranno effettuate al fine di poter riaprire al traffico la parte di ponte che è stata oggetto di interventi urgenti nei mesi scorsi.



Una volta terminate le operazioni di collaudo, sarà possibile smobilitare il cantiere e liberare l’impalcato, in modo da predisporre l’apertura del ponte a senso unico alternato.



Le limitazioni alla circolazione resteranno in vigore fin quando non saranno ultimati tutti gli altri lavori previsti dall’appalto in corso.