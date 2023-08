Un raggio di luce nella notte di Ferragosto: la performance di un regista a Prato Spilla

Nel cuore della notte di ferragosto, quando lo sguardo di molti appassionati vacanzieri è già rivolto al cielo per osservare i disegni delle stelle, è apparso un grande Raggio di Luce in località Prato Spilla, nel comune di Monchio delle Corti.

E’ la performance artistico-ideologica di Paolo Goglio, un visionario regista di origine Milanese, che da più di un anno attraversa l’Europa per elevare e condividere un silenzioso messaggio di fratellanza e unificazione che abbraccia tutti i popoli, un segnale di pace per elevare i sentimenti dell’umanità in una sola, congiunta direzione: la volta celeste.

I camperisti che pernottavano sul posto, sono rimasti piacevolmente stupiti e affascinati da questo insolito e suggestivo spettacolo, una intensa e profonda pausa di ascolto e meditazione in cui l’umanità intera può riflettere sul grande dono della vita e sulla salvaguardia del Pianeta che ci ospita.

Il Raggio di Luce è generato da un potente proiettore che si sviluppa dal tetto del camper, solcando le oscurità come se fosse un ponte di luce che collega la terra al cielo.

“Oggi si parla quotidianamente e con grande insistenza di crisi climatica, ambientale e sociale” illustra Paolo Goglio. “Questo scatena la rabbia delle masse che si sentono vittime di un sistema insostenibile, provocando manifestazioni e ribellioni. Le nuove generazioni soffrono per il loro futuro e la loro stessa progettualità di vita e negli ultimi tempi sono sempre più diffusi atti di vandalismo inutili e gratuiti. I giovani sono animati dalla rabbia e dall’impotenza, per protestare e sensibilizzare imbrattano opere d’arte e monumenti, alimentando ulteriormente il senso di degrado sociale. Noi siamo chiamati a rispettare e custodire con amore il Pianeta che ci ospita, impegnandoci a livello individuale per creare una rete di solidarietà e condivisione che possa attivare e contagiare le coscienze fino a giungere ai piani più elevati di responsabilità politica ed economica. Le ribellioni, violente o vandaliche, degradano il fine stesso di amore e salvaguardia che intendono sostenere, alterando i piani di sensibilità che appartengono alla sfera emotiva e riflessiva. Possiamo agire e intervenire per comprendere e attivarci, illuminare creando un nuovo modello che nasce dalla coscienza di Luce individuale.”

L’EQUIPAGGIO

Il camper del regista milanese, intitolato “Gianna” in omaggio al nome congiunto dei suoi genitori, ha attraversato tutta l’Europa, dalla Sicilia a Capo Nord, portando il Raggio di Luce nei cieli del continente. Con il regista Paolo Goglio viaggia il fedelissimo cane pastore Leone. Nei prossimi giorni l’equipaggio si sposterà attraverso le altre regioni del Centro Italia, per condividere il suo messaggio di pace e unificazione, silenziosa campagna di sensibilizzazione della coscienza individuale.

Il diario di bordo dei viaggi del regista è interamente pubblicato sul canale dedicato Youtube