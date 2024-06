Raggiunta l'intesa sul contratto decentrato del Comune di Parma

Dopo circa due mesi si è chiusa positivamente, con la sottoscrizione dello scorso 24 giugno, la trattativa per il Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Parma per l’anno 2024.

"Riteniamo buoni - è il commento di Ruggero Maria Manzotti, segretario generale FP CGIL Parma - i risultati raggiunti nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Parma".

I contenuti dell'intesa riguardano vari capitoli: dall'approvazione del nuovo regolamento sul lavoro a distanza (lavoro agile e lavoro da remoto) in vigore dal primo settembre 2024 (unico peraltro che disciplina le due diverse modalità di lavoro a distanza), in cui si rafforza l’idea di uno strumento alternativo con cui effettuare la propria prestazione lavorativa badando sempre più alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; alla continuità del percorso dei differenziali stipendiali (ex progressioni orizzontali); ai nuovi aumenti previsti per la Polizia locale. Si parla poi del fondo salario accessorio, dove si confermano le somme per la produttività e si dà un segnale di attenzione ai dipendenti dei front office con un aumento dell'indennità ferma ormai da tempo. Per quanto riguard il welfare aziendale tra le altre cose si conferma il contributo datoriale sul trasporto pubblico urbano e l'aumento del buono spesa per tutti i dipendenti e le dipendenti. Importante l'approvazione del regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche in base al nuovo codice degli appalti pubblici, all'insegna di una maggiore trasparenza ed equità nel riparto . Infine, per quanto riguarda il capitolo sul regolamento per l’utilizzo delle risorse da recupero dell’evasione dei tributi locali, il sindacato, pur condividendo lo spirito e gli intenti sottesi a tale strumento, si riserva di prestare tutte le attenzioni del caso sulla sua applicazione.

"Questa contrattazione - aggiunge Manzotti - è durata circa due mesi e ci ha visti impegnati al tavolo delle trattative, come sempre, in maniera chiara e determinata. Ringraziamo tutte le RSU per il lavoro paziente e costante svolto anche in questa occasione e, con loro, da settembre riprenderemo il confronto sugli altri importanti argomenti che volta per volta la parte pubblica porterà ai tavoli di cotrattazione".

Prossimamente saranno calendarizzate le assemblee per i vari settori per esporre i contenuti del contratto decentrato 2024.