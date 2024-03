Randonnèe delle Valli Parmensi il 17 marzo

Questo pomeriggio l’assessore allo Sport Marco Bosi ha incontrato in Municipio, insieme alla responsabile gestione impianti sportivi Eleonora Prost, il presidente Claudio Folli e il consigliere Maurizio Bricoli della A.S.D. Filippelli Vecchia Parma, promotrice della 10^ Edizione della Randonnèe delle Valli Parmensi, in programma domenica 17 marzo.

L’evento è infatti organizzato anche quest’anno dalla società sportiva Filippelli Vecchia Parma con il patrocinio del Comune di Parma, Comuni dell’Unione Parmense Pedemontana, Comune di Langhirano e Salsomaggiore e delle associazioni sportive nazionali Acsi Ciclismo e Ari – Audax Randonneur Italia ed è valida per il campionato nazionale.

La manifestazione ciclistica rappresenta ormai un appuntamento fisso, in grado di coniugare passione per la bicicletta e per le terre parmensi: non si tratta di una gara di velocità o di un appuntamento agonistico, ma di un percorso per pedalare alla scoperta del territorio, delle sue bellezze e della storia dei suoi abitanti.

Anche la 10^ edizione della Randonnée delle Valli Parmensi sarà organizzata in quattro itinerari con partenza da Lemignano dalle 8 alle 9.30 (in base al percorso scelto), alla scoperta dei castelli del Ducato della provincia di Parma e di Reggio Emilia, con la possibilità di gustare i prodotti tipici durante i ristori intermedi e terminare il proprio viaggio con un pasta party al traguardo, ricevendo un diploma di partecipazione e premi a sorteggio.

In particolare i quattro circuiti ciclistici sono il Giro della Duchessa, 90 km adatto a tutti; la Mediofondo del Principe, di 128 km con la salita del borgo di Rossena, Canossa; la Granfondo del Ducato, un percorso di 168 km e 2.144 metri di dislivello; e infine la Randonnée, 202 km attraverso le meraviglie del territorio, ideale per chi cerca una sfida extra.