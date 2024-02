Jordan e il suo rap: "La mia musica per le nuove generazioni"

Si chiama Jordan Vila e ha un sogno nel cassetto: far conoscere la sua musica in giro per l'Italia. Il rapper emergente parmigiano ha già pubblicato un paio di brani disponibili su Youtube e Spotify e ieri, giorno di San Valentino, è uscito il suo terzo singolo. "Si intitola Eccomi qui, un pezzo romantico a modo mio - dice Jordan - La mia musica? Nei miei testi cerco di esprimere ciò che si vuole senza che ci si ponga tanti problemi, con uno stile schietto e sincero, riconoscibile un po' da tutti". E a chi sostiene che i suoi testi siano abbastanza forti risponde: "Sono punti di vista, parlo il linguaggio della mia generazione, non ci sono motivi per scandalizzarsi". Il suo sogno nel cassetto è quello di "far conoscere la mia musica a livello nazionale e vedere poi cosa succede". Jordan non ha una casa discografica e nemmeno un contratto. "Mi autoproduco tutto da solo, ma voglio farcela e continuerò a produrre la mia musica fin quando non riuscirò a portare in giro il mio messaggio musicale".