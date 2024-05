Ravadese, il Comune mette all'asta l'ex ambulatorio medico

Il Comune di Parma ha messo all'asta l'ex ambulatorio medico di Ravadese. Dopo la determina dirigenziale del 10 gennaio 2024, che aveva attivato il procedimento di alienazione dell'immobile, una nuova delibera del 2 maggio stabilisce l'attivazione del secondo procedimento dei alienazione del fabbricato che si trova in località Ravadese, in strada Commenda al civico 11. Il valore finale peritato dall’Agenzia delle Entrate del complesso immobiliare è di 59 mila euro. Il termine per la presentazione delle offerte è previsto per le ore 12 del 13 settembre 2024.