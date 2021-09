A Parma, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, arriva RE-BI-CYCLE, il mercatino delle biciclette restaurate e recuperate, organizzato dalla Cooperativa Sociale Cigno Verde in collaborazione con FIAB e Infomobility.

Il 17 settembre, dalle ore 16:00 alle 19:00, in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, verrà predisposto il gazebo nel piazzale antistante alla stazione di Parma, dove sarà possibile acquistare a un prezzo contenuto bici usate, revisionate e con garanzia, ma anche usufruire di servizi di ciclo-riparazione, avere informazioni sul mondo delle due ruote.

Un intero spazio dedicato alla bici e ai suoi innumerevoli benefici. La Cooperativa Cigno Verde allestirà il mercatino con le biciclette recuperate e riassemblate dai meccanici della CicloStazione, l’officina dedicata all’attività di vendita e di riparazione bici in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa. Questo progetto nasce dalla Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero, le quattro “R” che aiutano a migliorare l’ambiente dove viviamo, infatti la Cooperativa Cigno Verde attraverso il recupero di vecchi pezzi inutilizzati riduce i rifiuti e dà vita a biciclette riciclate perfettamente funzionanti. Gli associati di FIAB daranno ai visitatori informazioni utili sull’utilizzo della bicicletta in sicurezza, come mezzo di trasporto quotidiano per migliorare il traffico e l’ambiente urbano.

Tutti coloro che visiteranno RE-BI-CYCLE potranno attraverso un codice QR ottenere e accumulare punti su greenApes, l’applicazione gratuita per smartphone che premia i comportamenti virtuosi dei cittadini e verrà donato un simpatico gadget ai cittadini che acquisteranno una bici usata e revisionata.

Cos’è greenApes? è la piattaforma online gratuita che premia le persone con comportamenti e stili di vita ecosostenibili. Per partecipare basta scaricare sullo smartphone l’applicazione greenApes: ad esempio si possono guadagnare punti in automatico semplicemente muovendosi a piedi e in bicicletta, usando il trasporto pubblico e i servizi di sharing o tramite il carpooling per gli spostamenti casa-lavoro. I premi e gli sconti sono legati al mondo della sostenibilità e alle aziende del territorio.

Un’iniziativa che risponde a pieno allo slogan “Muoviti Sostenibile… e in salute” della 20esima edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile