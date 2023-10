Realtà aumentata nell’assistenza infermieristica: finanziato un progetto dell'Università di Parma

L’Università di Parma ha ottenuto un significativo riconoscimento per un progetto sull’implementazione della realtà aumentata nell’assistenza infermieristica, in terapia intensiva e in area critica. Augmented Reality in Intensive Care Education for Nursing Students: Enhancing Hands-on Experience and Preparing for Real-life Situations il titolo del progetto, che oltre all’Università di Parma coinvolge anche University of West Attica (Grecia) e University College Dublin (Irlanda).

L’obiettivo ha riguardato il reperimento di fondi per permettere l’introduzione massiva di queste tecnologie nella formazione di studentesse e studenti di Infermieristica, per prepararli nella transizione dalla loro esperienza accademica a quella clinica in reparto.

A queste tre Università, che hanno lavorato in stretta connessione, è stato riconosciuto il contributo di 150mila euro complessivi, provenienti dal Fondo europeo Erasmus+ 2023.