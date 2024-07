Recupero degli oli alimentari esausti, a Parma 165.961 kg: +19% rispetto all'anno precedente

L'Emilia Romagna è al terzo posto in Italia per il recupero degli oli e grassi alimentari esausti. È quanto emerge dai dati raccolti da RenOils, consorzio che aggrega ad oggi più di 250 tra associazioni di categoria e imprese e la cui missione è quella di aumentare e rendere più efficiente la raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali alimentari esausti in Italia e garantirne la corretta gestione per salvaguardare l'ambiente. Dai dati riferiti al 2023 emerge non solo l'aumento complessivo nazionale di punti ritiro e raccolta (58.5 milioni dii chili in 61.387 punti ritiro), ma anche il prezioso lavoro svolto nei territori.



In Emilia-Romagna, terza regione d'Italia, la raccolta complessiva è stata di 6.059.744 chili presso i 6.678 punti di prelievo. A Parma un significativo aumento (165.961 kg, +19% rispetto all'anno precedente), spiccano anche Reggio Emilia (481.609 chili, +31%) e Forlì-Cesena (2.463.691 di chili). RenOils fa affidamento su una capillare rete di partner operativi, costituita da 34 aziende coinvolte nella raccolta e da 18 impianti di rigenerazione. Fra gli obiettivi del Consorzio, anche una maggiore sensibilizzazione delle famiglie: ad oggi, infatti, il quantitativo totale di rifiuto recuperato nelle case rappresenta il 32% del totale, il restante da attività commerciali, mense e altri settori della ristorazione.



"Per questo, abbiamo intensificato le relazioni con i Comuni al fine di facilitare e incrementare la raccolta differenziata – spiega Ennio Fano, presidente di RenOils -. La risposta della cittadinanza nei borghi e nei territori più piccoli è sempre molto positiva perciò continueremo a mettere in campo ulteriori azioni di sensibilizzazione per massimizzare la raccolta differenziata. Nel 2023 l'attività del Consorzio RenOils è cresciuta e abbiamo aumentato la raccolta complessiva, come sempre vorrei ringraziare tutti gli operatori consorziati per la fattiva collaborazione, fondamentale per la riuscita".

L'olio esausto in cucina? Se finisce nel lavandino inquina le acque

Ad oggi ancora molti italiani gettano l'olio esausto nel lavello di casa, ma è un'abitudine sbagliata. L'olio utilizzato per cucinare e friggere, così come l'olio presente negli alimenti sottolio, non è biodegradabile e va smaltito correttamente. Quando viene buttato nel lavandino finisce negli scarichi fognari delle città alterando la corretta depurazione delle acque, l'efficienza dei depuratori con conseguente aumento dei costi di gestione e di manutenzione degli impianti.

Secondo uno studio condotto da Cnr-Utilitalia e commissionato da RenOils i quantitativi di rifiuti di oli e grassi di origine domestica che vengono dispersi nell'ambiente a seguito di cattiva gestione rappresentano 60.000/70.000 tonnellate all'anno. Se, invece, gli oli esausti vengono versati sui suoli rendono la terra impermeabile all0assunzione di sostanze nutritive e quindi sterile. Gestire in maniera corretta gli oli e i grassi vegetali e animali esausti rappresenta un'opportunità per l'ambiente e un valore economico.

Benefici ambientali

Al netto dei trasporti, il risparmio di gas serra è pari a circa 2,4 tonnellate per ogni tonnellata di rifiuto raccolto e non disperso nell'ambiente. RenOils, ha ridotto le emissioni in atmosfera di anidride carbonica di circa 140.000 tonnellate. Non dimentichiamo che il rifiuto rappresentato da oli e grassi vegetali e animali esausti viene trattato per la produzione di biodiesel, lubrificanti, materie prime per detersivi con una riduzione consistente nell'importazione di materie prime (rilevante in un periodo di crisi globale acuito dal conflitto russo-ucraino) e conseguenti benefici in termini ambientali e industriali.