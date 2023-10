Galleria delle Fontane: presentata la versione in restauro digitale della mappa settecentesca di Adalberto Dalla Nave

Lo scorso fine settimana, durante l’evento I Like Parma, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, è stato ufficialmente presentato al pubblico, nella Galleria delle Fontane, il restauro digitale della mappa di Adalberto Dalla Nave (1707), recuperata grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna (L.R. 18/2000) e con la supervisione della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna.

La mappa, raffigurante il tracciato dell’acquedotto della Fontana, si inserisce nel percorso di valorizzazione della Parma sotterranea recentemente avviato per la riscoperta dell’acquedotto farnesiano, attraverso il ripristino e la riqualificazione degli ambienti ipogei del centro storico della città.

Il progetto Parma territorio d’acque ha permesso di riaprire al pubblico gli spazi collocati al di sotto del palazzo Municipale collegati all'antico acquedotto, che correva da via Farini verso piazza Garibaldi per una lunghezza di circa 200 metri. In questi spazi nelle giornate di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, sono stati accolti numerosi cittadini che hanno potuto visitare il percorso sotterraneo e, grazie alla mappa del Dalla Nave, scoprire la grande opera idraulica in essa rappresentata.

La mappa dell’Archivio Storico Comunale indica in modo preciso non solo il percorso oggi visibile, ma anche l’origine dell’acquedotto nella zona rurale di Malandriano e la biforcazione che conduceva al tratto privato dell’Acquedotto Ducale, ricollegandosi alla precedente mappa dello stesso autore già sottoposta a restauro nel 2018.

Oltre all’intervento di restauro della mappa di Dalla Nave, la convenzione con la Regione Emilia-Romagna ha permesso anche il recupero di altri importanti beni conservati all’Archivio Storico Comunale, fra i quali una seconda mappa settecentesca di grande formato raffigurante il corso del canale Naviglio Taro e quattordici registri ottocenteschi del Fondo dello Stato Civile di Parma (registri decennali e annuali degli atti di nascita e di matrimonio). Il progetto complessivo sarà oggetto di una presentazione dedicata in corso di programmazione.