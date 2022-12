Maltempo: revocata la pedonalizzazione del centro storico di domenica 11 dicembre

Le previsioni meteo avverse per domenica 11 dicembre hanno indotto l’Amministrazione ad annullare la prevista pedonalizzazione del centro in questa data.

Avviata il primo weekend di dicembre, la pedonalizzazione, concordata tra Comune e Associazioni di Categoria dei Commercianti, ha rappresentato una novità assoluta. Ed è stata apprezzata dalla cittadinanza tanto che per l’Immacolata, giovedì 8 dicembre, migliaia di persone hanno approfittato della chiusura dell’ultimo tratto di via Mazzini, piazza Garibaldi, strada Repubblica fino a incrocio via XXII Luglio, per muoversi in libertà lungo l’asse centrale della città, senza auto in circolazione. La piazza era gremita, alle 18, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale.

La pedonalizzazione del centro è comunque confermata per la giornata di sabato 10 dicembre, dalle 14.30 del sabato alle 20, con la possibilità di usufruire del bus navetta gratuito dalla Galleria (ex Barilla Center) fino al centro dalle 14.30 alle 20.

Comune di Parma e Associazioni di categoria del Commercio e dell’Artigianato di Parma – ASCOM, Confesercenti, CNA, Confartigianato Imprese e GIA Imprese hanno unito le forze e creato una straordinaria occasione di festa che coinvolgerà la città anche nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18. Un’iniziativa in cui hanno creduto prima di tutto il Sindaco, Michele Guerra, l’Assessorato alle Attività Economiche, guidato da Chiara Vernizzi, e quello alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità, guidato da Gianluca Borghi.

La pedonalizzazione è stata avviata in via sperimentale e, a fronte delle conferme legate al positivo esito della stessa, il Comune estenderà l’esperimento anche al mese di gennaio 2023, con l'obiettivo di poter valutare il risultato di questa misura per riproporla in maniera più stabile.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “Come ho già avuto modo di ribadire in questi giorni, sono molto soddisfatto dal piano di pedonalizzazione dell'asse Mazzini-Repubblica. Proseguiamo su questa strada con convinzione, mantenendo gradualità e buon senso sulla base delle variabili in campo. Le cattive previsioni meteo di domenica ci hanno indotti a sospendere, per questa sola giornata, la pedonalizzazione, che riprenderemo, come da programma, nel successivo fine settimana”.

Claudio Franchini, Direttore Ascom Parma, ha rimarcato: “Il grande successo registrato nella giornata di ieri, che ha visto grandi flussi di visitatori in centro, dimostra che le giornate di pedonalizzazione, accompagnate da eventi e iniziative collaterali, funzionano e costituiscono una leva fondamentale per l’attrattività del centro. Questo a patto che, come ieri, le condizioni metereologiche siano favorevoli. Pertanto, qualora le previsioni dovessero confermare cattivo tempo nella giornata di domenica, condividiamo la scelta del Comune di sospendere la pedonalizzazione ed i relativi eventi previsti per domenica 11 dicembre”.

Antonio Vinci, Direttore Confesercenti Parma, ha fatto presente: “Con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Garibaldi ha preso ufficialmente il via il 'Natale a Parma va dritto al cuore' una serie di iniziative musicali, spettacoli itineranti, teatro di strada, mercatini e iniziative benefiche che per tutto il mese di dicembre valorizzeranno il centro storico della nostra città. Confesercenti Parma è stata convintamente parte attiva di questo percorso condiviso con l’Amministrazione con l’obiettivo di programmare nuove attività a supporto del commercio cittadino. Con piacere e soddisfazione posso dire che la pedonalizzazione di alcune aree del centro si è rivelata un'iniziativa di valore per le nostre attività e per i tanti cittadini e visitatori che hanno potuto vivere appieno l'atmosfera natalizia in città. Positivo anche l’approccio sperimentale alla pedonalizzazione che prevede delle modifiche anche in base alle richieste dei commercianti. Che la giornata di ieri sia di ottimo auspicio per tutto il periodo di feste e per le nostre attività”.