Ri-Attiviamoci al Parco 2020 non si ferma: parchi come palestre

Nei mesi di settembre, ottobre e novembre l’iniziativa, nata per incoraggiare la cittadinanza verso uno stile di vita attivo all’aperto e coordinata dal Settore Sport del Comune di Parma, vedrà la partecipazione di una trentina di società e associazioni sportive che promuoveranno le proprie discipline presso le aree verdi pubbliche della Città di Parma.

I Parchi interessati sono:

- Parco Cittadella

- Area verde via Gambara (dietro BRIKO OK)

- Parco Ferrari

- Parco Ducale

- Parco Bizzozero

- Parco 1° Maggio

- Parco via Riomaggiore/via Sanremo

- Parco A. Bocchi

- Parco Falcone Borsellino

- Parco T. Onofri

- Parco Martini

- Area Verde EFSA

- Parco di via Gonella

- Area verde di via Picasso

- Area verde di via Argonne

- Area verde Cinghio sud

- Area verde Centro Giovani Montanara

- Area verde via Montacchini

- Parco del Dono

- Parco delle Lavandaie

- Parco Montermini

- Area verde Via Pascal

- Parco Testoni

- Area verde di p.le Matteotti

- Parco Vero Pellegrini

- Parco Caduti di Vigatto per la Libertà (Corcagnano)

Le attività sono varie e prevedono il coinvolgimento di tutte le fasce di età perciò risulta essere un ottimo strumento di promozione del benessere di tutta la cittadinanza!