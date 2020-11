Riaperta dopo l’esplosione la Sp 359r a Masanti

Oggi, lunedì 9 novembre nel primo pomeriggio. Era stata chiusa al traffico in mattinata per mettere in sicurezza il versante tramite il brillamento di cariche esplosive. L’intervento è stato effettuato dalla squadra di Danilo Coppe, il noto esperto che già ha demolito il Ponte Morandi.

Parma, 9 novembre 2020 – La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che è stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 movembre, la strada provinciale n. 359R di Salsomaggiore e Bardi in località Masanti (Comune di Bedonia), dove la circolazione era stata completamente interrotta dalle ore 9 per ragioni di sicurezza.

In mattinata, infatti, è stato necessario far brillare con cariche esplosive alcuni blocchi di roccia e detriti che incombevano sulla carreggiata stradale a seguito del distacco di masse rocciose dal versante. L’intervento è stato effettuato dalla squadra di Danilo Coppe, il noto esperto che già ha demolito il Ponte Morandi. Ora la circolazione è ripresa in sicurezza.