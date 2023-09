Riaperti i termini per 96 posti da agente di Polizia locale, il sindacato Sulpl organizza un corso di preparazione

Dopo lo stop del Decreto alluvioni, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso pubblico della Regione Emilia-Romagna per 96 posti di Agente di Polizia Locale (area Istruttori), per i candidati residenti o domiciliati nei territori interessati dalle alluvioni del maggio 2023, nonché relativamente alle date di svolgimento delle prove. Il termine è fino alle ore 9 del 14 settembre 2023.

I candidati potranno reperire tutte le info necessarie a questo link https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=PL-2023-01

Coloro che hanno già inoltrato domanda di partecipazione non la devono ripresentare.

Le prove concorsuali saranno calendarizzate a partire dal mese di ottobre 2023; il calendario di svolgimento delle prove verrà pubblicato il giorno 7 settembre 2023 sul sito internet della Regione Emilia-Romagna.

«Il sindacato di categoria della Polizia Locale Sulpl Nazionale - si legge in una nota - con il suo "Laboratorio di Formazione" ha organizzato un corso eccellente in partenza il prossimo 4 settembre per consentire ai concorsisti di prepararsi in tempo utile. A loro garantiamo la possibilità di fare la differenza grazie alla preparazione acquisita.

Nostro obiettivo è far arrivare i ragazzi preparatissimi e sicuri di sé a quell'importante percorso che potrebbe rappresentare per loro l'entrata nel mondo del lavoro e la possibilità di indossare con orgoglio quella divisa».

«Il corso - spiega il sindacato - prevede oltre 40 ore di alta formazione; si svolge in modalità online su piattaforma zoom con 17 lezioni in diretta che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 23 e il sabato dalle 17 alle 19.30. Si svolge dal 4 al 22 settembre, perfettamente in linea con quello che sarà il calendario delle prove d'esame. I docenti sono esperti professionisti del settore e verrà rilasciato anche attestato di partecipazione. Il programma affronterà tutte le materie necessarie per affrontare le prove concorsuali. Considerevole il materiale didattico messo a disposizione dei corsisiti e gli oltre 6mila quiz per permettere loro di esercitarsi. Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento posti. Per ulteriori info e costi scrivere a laboratorio.formazione@sulpl.it o inviare messaggio whatsapp al 327 319 3082, ref. Dott.ssa Miriam Palumbo».