Riapre l'Astrolabio: tutto pronto per tornare in pista

Dopo otto anni, l'Astrolabio riapre i battenti. Lo storico locale di via Zarotto, che nel tempo ha costituito un marchio della movida parmigiana preso d'assalto da 'ballerini' di tutta la Regione, era stato chiuso nel 2014. Venerdì sera la famiglia Bassi, che per anni ha gestito lo storico locale, tornerà dove tutto è cominciato, dando all'ambiente un tocco diverso. Più moderno, capace di cavalcare le tendenze del momento, aperto ai clienti che hanno dai 25 anni in su. Un ambiente capace di offrire divertimento a partire dalle 23:30 con la serata classica che comincia però prima: con il rito della cena pre-party, al via intorno alle 21. Una cena animata da intrattenimento e condita dal buon cibo, una scelta che va letta come la voglia di alzare il livello dell'offerta. L'Astrolabio è pronto a riaprire i battenti, stasera farà ballare ancora la gente di Parma, come ai vecchi tempi.