Riaprono le biblioteche comunali: tutte le novità di febbraio

. A febbraio le Biblioteche del Comune di Parma tornano più vicine che mai ai propri lettori grazie alla riapertura del Centro Cinema Lino Ventura, a nuove modalità di fruizione dei servizi e a un’estensione degli orari di apertura. Da mercoledì 3 febbraio riapre il Centro Cinema Lino Ventura, in strada D’Azeglio 45/D, con il servizio di prestito di film e libri dedicati al cinema.

Da sabato 6 febbraio le Biblioteche Civiche dell’Ospedale Vecchio, le Biblioteche del San Paolo e la Biblioteca Pavese ampliano i propri orari estendendo l’orario di chiusura alle ore 19. Con l’ingresso della Regione Emilia-Romagna in zona gialla l’accesso alle biblioteche comunali e l’utilizzo dei servizi (scelta di un libro a scaffale, prestito e consulenza) sono liberi e, dal lunedì al venerdì, non necessitano più di prenotazione, richiesta solo per i fine settimana e per usufruire dei posti studio.



La domenica i servizi sono garantiti alla mattina dalla Biblioteca di Alice, aperta dalle 9.30 alle 12.30, e al pomeriggio dalla Biblioteca Pavese, aperta dalle 15 alle 19, a cui si aggiungono le Biblioteche del San Paolo – Guanda e Internazionale Ilaria Alpi che, dal 7 febbraio, ripartono con la propria apertura domenicale pomeridiana seguendo lo stesso orario.



Resta sempre possibile prenotare un libro da casa via telefono, mail, oppure attraverso l’Opac e resta attivo il servizio di consegna dei libri a domicilio per i lettori impossibilitati a recarsi in biblioteca grazie ai volontari di Parma 2020+21.

In Biblioteca Civica è attivo, da metà gennaio, il servizio di prestito dei fascicoli delle riviste dell’emeroteca, inoltre si può usufruire, su prenotazione, del lettore microfilm per alcuni periodici storici locali.

Di seguito i nuovi orari di apertura delle Biblioteche del Comune di Parma:

da mercoledì 3 febbraio:

Centro Cinema Lino Ventura: lunedì, mercoledì, venerdì: 9 - 13;

martedì, giovedì, sabato: 9 – 13 / 15 – 19. Tel. 0521/031040-1

da sabato 6 febbraio:

Ospedale Vecchio (Civica, Balestrazzi, Bizzozero): dal lunedì al sabato: 9 - 13 / 14 – 19.

Tel. 0521/031010

San Paolo (Guanda e Internazionale Ilaria Alpi): dal lunedì al sabato: 9 - 13 / 14 - 19;

domenica: 15 – 19. Tel. 0521/031983-4

Alice (orario invernale valido fino al 31 marzo): lunedì e mercoledì: 9 - 13;

martedì, giovedì, venerdì: 9 - 13 / 14-17; sabato: 9 - 13 / 15 - 17; domenica: 9.30 – 12.30.

Tel. 0521/031751

Pavese: dal lunedì al venerdì: 9 - 13 / 14 - 19; sabato: 9 - 13 / 15 - 19; domenica: 15 – 19.

Tel. 0521/218170

Biblioteca Mediateca di Casa della Musica: da lunedì a giovedì 9.30 - 13 / 15 – 18;

venerdì 9 – 13. Tel. 0521 031174