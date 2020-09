Riaprono le scuole per l'infanzia, una maestra: "Ecco cosa fare in caso di contagio"

Oggi, martedì 1° settembre, è il giorno della riapertura delle scuole per l'infanzia a Parma. L'avvio è avvenuto alla presenza dell'assessora Ines Seletti. Rosaria Preglioli è una delle maestre della scuola dell'Infanzia Locomotiva di via Malvisi di Parma.

"Sicuramente c'era la voglia di ripartire - sottolinea la maestra - con queste piccole aggiustature che ci richiede il Covid. La voglia di tornare dei bambini è tantissima e quindi anche noi siamo pronte alla partenza".

"In caso di positività bisogna allontanare il bambino con la febbre o non far entrare il bambino che risulta avere - dopo la misurazione con lo scanner - una temperatura superiore ai 37 e mezzo, Poi si isola il bambino nella stanza Covid, in attesa dell'arrivo dei genitori che si affidano al pediatra. A quel punto le precedure vengono attuate dall'autorità sanitaria".