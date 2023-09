Riaprono le scuole: modifiche alla vaibilita in Strada Saffi, via Genova e via Corini

In Strada Saffi, via Genova e via sono previste le seguenti modifiche alla viabilità. Dal 15/09/2023 al 30/09/2023 (nei giorni di attività didattica):

In Strada Saffi istituzione del divieto di transito da Strada Repubblica a Piazzale dei Servi dalle ore 8:20 alle ore 9:00, dalle ore 12:55 alle ore 13:35 e dalle ore 16:20 alle ore 16:50 da lunedì a venerdì.

Sono esclusi: i mezzi di soccorso in caso di emergenza; i mezzi “Happybus” in servizio; i veicoli a servizio di persone invalide dirette ai plessi scolastici e di studenti con inabilità temporanea muniti di apposita attestazione rilasciata dal Dirigente scolastico; residenti e non residenti che sono proprietari o che dispongono di un posto auto privato nel tratto di chiusura.

In via Genova istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata eccetto bus da Via Don Cavalli a Piazza Salsi, lato nord, dalle ore 08:00 alle ore 8:40, dalle ore 13:00 alle ore 13:50 e dalle ore 16:30 alle ore 17:10 da lunedì a venerdì.

In Via Corini istituzione del senso unico di circolazione con direzione ovest-est da piazza Salsi a via Paradigna per il tempo strettamente necessario al transito delle navette tramite segnalazione degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

Dal 01/10/2023 a fine anno scolastico 2023/2024 (nei giorni d attività didattica):

In Strada Saffi istituzione del divieto di transito da Strada Repubblica a Piazzale dei Servi:

dalle ore 8:20 alle ore 9:00, dalle ore 15:20 alle ore 15:45 e dalle ore 16:20 alle ore 16:50 da lunedì a venerdì.

dalle ore 12:55 alle ore 13:35 lunedì, mercoledì e venerdì.

Sono esclusi: i mezzi di soccorso in caso di emergenza; i mezzi “Happybus” in servizio; i veicoli a servizio di persone invalide dirette ai plessi scolastici e di studenti con inabilità temporanea muniti di apposita attestazione rilasciata dal Dirigente scolastico; residenti e non residenti che sono proprietari o che dispongono di un posto auto privato nel tratto di chiusura.

In via Genova istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata eccetto bus da Via Don Cavalli a piazza Salsi, lato nord, dalle ore 08:00 alle ore 8:40, dalle ore 13:00 alle ore 13:50 e dalle ore 16:30 alle ore 17:10 da lunedì a venerdì.

In Via Corini istituzione del senso unico di circolazione con direzione ovest-est da Piazza Salsi a via Paradigna per il tempo strettamente necessario al transito delle navette tramite segnalazione degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

Dalla posa della prescritta segnaletica fino a cessate esigenze:

In piazza Salsi installazione di dissuasori di sosta in cls all’intersezione con Via Genova.

In via Corini installazione di dissuasori di sosta in cls all’intersezione con Piazza Salsi.

In caso di necessità la Polizia Locale potrà derogare gli orari indicati nel provvedimento fino a cessate esigenze. Sempre in caso di comprovata necessità la Polizia Locale potrà altresì autorizzare l’accesso in deroga al presente provvedimento.