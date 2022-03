richiesta beni di prima necessità per ucraina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Per tutte le persone che volessero aiutare la popolazione ucraina in questo momento difficile, noi di Caffè & Tabacchi vi comunichiamo che siamo disponibili a raccogliere beni di prima necessità, nello specifico: - Pannolini per bambini e adulti - Latte in polvere per neonati - Omogenizzati - Prodotti liofilizzati - Disinfettanti - Siringhe - Antidolorifici - Assorbenti per donne Grazie a tutti! La prima consegna è stata effettuata sabato scorso presso la Comunità Ucraina di Fidenza.