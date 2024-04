Ricordare per non dimenticare: le corone nei luoghi della Resistenza

Ricordare per non dimenticare il sacrificio di coloro che sono morti in nome della libertà. Martedì 23 aprile, il Comitato per le Celebrazioni del XXV aprile, alla presenza dei Consiglieri Comunali, delle scuole secondarie di primo grado e delle superiori e delle Associazioni Partigiane e Combattentistiche d’Arma, renderanno omaggio a chi è morto per la libertà – attraverso la deposizione di corone d’alloro - nei diversi luoghi simbolo della Resistenza in città.

A partire dalle 10 verranno poste le corone di alloro all’ex Scuola di Applicazione - ora sede del Comando Provinciale Arma dei Carabinieri - al Parco Ducale, alla lapide del Palazzo Rolli in viale San Michele, nel quartiere Cittadella. All’interno del cortile dell’Ostello della Gioventù nel Quartiere San Leonardo e Cortile San Martino. Al cippo in ricordo degli Ammiragli Campioni e Mascherpa nella sede del Tiro a Segno Nazionale di Parma nel quartiere Golese; nella lapide nella scuola Albertelli Newton al Lubiana San Lazzaro, in quella al Parco Montermini al Montanara, in borgo Paglia 3 in Oltretorrente, nella lapide all’ingresso dell’edificio delle ex carceri di San Francesco ora sede di alcuni uffici dell’Università in piazzale San Francesco in Parma Centro. Per continuare nel quartiere Pablo e San Pancrazio alla lapide di piazzale Pablo in ricordo di Giacomo Crollalanza ed al cippo di via Martinella al Vigatto.

Alle ore 12 le celebrazioni proseguiranno sotto i Portici del Grano, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, dei Consiglieri Comunali e della Consulta Provinciale degli studenti: sarà deposta una corona alla lapide dedicata alle Donne Partigiane e saranno letti brani attinenti alla Resistenza a cura della Consulta Provinciale degli studenti.

Alle ore 16 ritrovo a Villa Braga (Mariano) per la consueta deposizione di una corona alla lapide dedicata ai fatti storici della lotta partigiana, occasione in cui saranno letti brani a cura di ISREC.