Rifiuti, a Parma raccolta a domicilio degli scarti verdi

Il Comune di Parma rende noto che è possibile presentare manifestazione di interesse per la raccolta a domicilio gratuita degli scarti verdi, nei quartieri Parmacentro e Oltretorrente. C'è tempo fino al 9 settembre alle 13 per presentare la richiesta. L'amministrazione intende infatto attivare per il periodo autunno-inverno 2022-2023 una raccolta a domicilio gratuita degli scarti verdi provenienti da orti, vasi di grandi dimensioni, terrazzi e giardini.

Il servizio verrà effettuato nell'area interna ai viali della città, non dotata di contenitori stradali per la raccolta di questa frazione di rifiuto, nelle more dell'attivazione del servizio da parte di Atersi. Il servizio di raccolta gratuita potrà essere svolto a beneficio di quaranta utenze domestiche, che verranno individuate mediante la partecipazione al bando. Le manifestazioni di interesse devono essere inoltrate tramite raccomandata A/R, fax o con consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Parma, secondo i dettagli meglio specificati nell'avviso, entro le 13 del 9 settembre.

Possono presentare manifestazione di interesse solo le utenze domestiche residenti nei quartieri Parmacentro e Oltretorrente di Parma (quindi nell'area interna ai viali cittadini), titolari di regolare contratto Tari attivato presso il gestore dei rifiuti urbani, Iren Ambiente Spa, ed essere proprietari o comunque avere la disponibilità (in qualità di affittuario, usufruttuario ecc.) di un orto o di un terrazzo o di un giardino di superficie pari ad almeno 100 mq.