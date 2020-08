Rifiuti: la raccolta a Ferragosto

In occasione della festività di Sabato 15 Agosto 2020 (Ferragosto), per tutte le zone di Parma che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato regolarmente, come indicato nei calendari distribuiti agli utenti. Negli altri comuni della Provincia, la raccolta dei rifiuti sarà eseguita in base ai calendari distribuiti agli Utenti. I Centri di Raccolta e il Punto Ambiente di Strada S. Margherita resteranno chiusi, mentre saranno regolarmente disponibili Ecostation e mini Ecostation.

