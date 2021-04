Rifiuti: le informazioni per la raccolta il 1 maggio

In occasione della festa dei Lavoratori di Sabato 1° Maggio 2021, per tutte le zone di Parma che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato regolarmente. E, come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.

Negli altri comuni della Provincia, la raccolta dei rifiuti sarà eseguita in base ai calendari distribuiti agli Utenti.

I centri di raccolta e il Punto Ambiente di strada S.Margherita resteranno chiusi.

VARIAZIONE PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO NEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERM

La raccolta del rifiuto residuo indifferenziato, nelle zone previste, non sarà posticipata a Lunedi 3 Maggio ma verrà regolarmente effettuata nella giornata di sabato 1 maggio.

La raccolta delle altre tipologie di rifiuti sarà eseguita in base ai calendari distribuiti.