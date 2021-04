Righe blu: dal 3 maggio mezz'ora di sosta gratuita

L'iniziativa del Comune per favorire il commercio: ecco in quali vie sarà attivata

Introdotta da ieri una misura al piano sosta che gli assessori alla mobilità Tiziana Benassi e alle attività produttive Cristiano Casa del Comune di Parma hanno descritto "una misura introdotta in via sperimentale per l’anno in corso a sostegno delle attività economiche presenti lungo assi commerciali di rilievo, un'iniziativa di vicinanza al piccolo commercio e agli artigiani, per favorirne la ripresa dopo il periodo critico della pandemia".

I negozi di via Trento, via Emilia Est (da via Mantova all'arco di San Lazzaro), strada Bixio (da via della Costituente a piazzale Barbieri) e strada Imbriani (da piazzale Picelli a borgo Parente) si potranno raggiungere in auto e sostando brevemente, fino a mezz'ora di tempo, gratuitamente senza correre il rischio di essere multati.

Le strade sono state selezionate perchè presentano aree di parcheggio non sufficienti a soddisfare la domanda dei cittadini e sulla base delle richieste avanzate dalle categorie economiche cittadine.

Al via, dunque dal 3 maggio, fino a fine 2021, una sosta gratuita di 30 minuti (dal punto di vista tecnico è attuabile solo mediante l’utilizzo della App Tap & Park (info: https://bit.ly/3v9jdlH ) in queste quattro diverse strade cittadine.

Una maggiore rotazione della sosta in queste zone è stata suggerita anche dagli esiti di un'indagine commissionata ad Urb&Com (Politecnico di Milano) dal Comune di Parma, confermati dalle analisi svolte in sede di approvazione del Piano urbano della mobilità. L'indicazione dagli esperti di settore è stata quella di adottare misure, come questa, che sostengano una maggior rotazione della sosta a raso in sedi stradali a forte vocazione commerciale e con ridotto spazio sosta rispetto all'effettiva domanda.